Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Novembre à 14H20

Il est rare qu'un événement prenne possession de la totalité de la Cité des Arts. À la faveur d'une carte blanche, Nicolas Givran, artiste fraîchement associé au lieu de culture investit les différents espaces de la Cité pour une immersion dans son répertoire artistique, ô combien riche et pluriel ce samedi 30 novembre. Découvrez ainsi deux de ses pièces théâtrales, "Qu'avez-vous fait de ma bonté?" et "Dis oui" ainsi que deux pièces chorégraphiques intitulées "Lettre à Farah" et "Ecla 44". Et parce que Nicolas Givran a toujours aimé mailler les genres et s'ambiancer, qu'il s'agisse d'un banquet ou d'un karaoké, il vous invite cette fois, entouré de musicien de très en vue de la scène réunionnaise actuelle, à un " kabar maloya atèr " imaginé avec la complicité de Sami Pageaux Waro.

Il est rare qu'un événement prenne possession de la totalité de la Cité des Arts. À la faveur d'une carte blanche, Nicolas Givran, artiste fraîchement associé au lieu de culture investit les différents espaces de la Cité pour une immersion dans son répertoire artistique, ô combien riche et pluriel ce samedi 30 novembre. Découvrez ainsi deux de ses pièces théâtrales, "Qu'avez-vous fait de ma bonté?" et "Dis oui" ainsi que deux pièces chorégraphiques intitulées "Lettre à Farah" et "Ecla 44". Et parce que Nicolas Givran a toujours aimé mailler les genres et s'ambiancer, qu'il s'agisse d'un banquet ou d'un karaoké, il vous invite cette fois, entouré de musicien de très en vue de la scène réunionnaise actuelle, à un " kabar maloya atèr " imaginé avec la complicité de Sami Pageaux Waro.