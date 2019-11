Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, la ville de Saint-Denis, à travers son Pôle Santé, organise un événement intitulé "Fanm Dobout" dont l'objectif est de promouvoir la santé et la dignité de la femme et ainsi prévenir les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.

Le samedi 30 novembre 2019, au Coeur Vert Familial, venez découvrir un Village santé où seront présentes de nombreuses associations d’accueil et d’accompagnement des femmes victimes de violences et où vous seront proposés des ateliers de self-défense féminine, d’écriture, de couture, de soins socio-esthétiques ainsi que des animations pour les enfants ou de la Zumba...

Des cafés / débats seront animés par des professionnels de santé et vous pourrez participer à un Kabar Solidarité avec JF Gang - parrain de l’événement - mais aussi Tine Poppy, Bellinda, Maël...



Le programme



De 9h à 17h : Village Santé, bien-être et sportif

- Accueil, écoute, accompagnement des femmes victimes de violences, tests dépistage

- Stands bien-être, coiffure, esthétique, couture, danse, écriture, peinture…

- Ateliers sportifs : Initiations en Self Défense féminine, Taï-chi, Yoga, zumba...

- Kabar Solidarité

- Café / Débats



De 9h à 12h30

- 9h00-9h30 : Taï-Chi

- 9h30-10h30 : Yin Yoga

- 9h30-12h30 : Initiations Self Défense Féminine sur espace Tatamis

- 9h30-12h30 : Café / débats



De 14h à 17h

- 12h30-15h00 : Initiations Self Défense sur espace Tatamis

- 14h00-14h45 : Zumba

- 15h-17h00 : Kabar Solidarité : JF Gang, Maël, Tine Poppy, Bellinda Justine...



Thème des Café / Débats :

- 9h30-10h00 : “ Pourquoi les violences intrafamiliales persistent-elles dans cette société réunionnaise en constante mutation ?” (Mme Thérèse Baillif, Présidente CEVIF)

- 10h15-10h45 : “Pourquoi et comment s’occupe-t-on des auteurs de violences conjugales ?” (Réseau VIF)

- 11h00-11h30 : “Atelier autour de l’éducation bientraitante : renforcer les compétences pour exercer une parentalité sociale adéquate” (Dr Christine Douzain-Visnelda, Psychiatre et Responsable de l’Unité de Psychotrauma et centre de ressource NOE de l’EPMSR)

- 11h45-12h30 : " Qu’est-ce qu’une relation d’emprise ? Comment la repérer ? " (Elodie Balafre, psychologue clinicienne)



Fanm Dobout : Promotion de la santé et de la dignité de la femme

Samedi 30 novembre 2019 de 9h à 17h

Cœur Vert Familial (Parc de la Trinité)

Accès libre et gratuit