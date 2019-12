Ce samedi 7 décembre 2019, le marche de nuit revient à Saint-Denis. A cette occasion, la commune organise une grande collecte de jouets au profit de l'association Sourire De L'enfant. Cette dernière offrira ces jouets aux enfants hospitalisés. De nombreuses animations, des spectacles, des attractions ainsi que des balades en Charette seront proposés.

Le programme :



Statue de Roland Garros | A partir de 19h45

" La Grande Parade de Noël " : le Père Noël, sur sa Charette Bœuf lumineuse sera escorté des majorettes de l'association Cady ainsi que de ses Lutins qui défileront au rythme de la fanfare de l'association Cimarron, et ce, sous une pluie de bonbons.



Podium côté bassin | à partir de 20h00

Ouverture du plateau artistique

- Performance des majorettes avec l'association Cady

- Illumination officielle du sapin

- Duo Anouchka et PIX’L, lauréate de kid créole saison 1, la petite créole à la Voix d’Or

- Spectacle de magie avec Eddy le magicien

- Plateau libre pour nos petits artistes en herbe

- Danse costumée Hip Hop avec les Ultimates 974

- Bellinda Justine Quartet, la pétillante kafrin’ do fé !



Kiosque Jules Arlanda | A partir de 20h30

- Orchestre de Cuivres avec l'association Cimarron

- Animation musicale



Stands thématiques

Les éditions La Plume et le parchemin :

- Ateliers créatifs autour de Noël (Lecture, écriture, coloriage, activités manuelles…)

- Ventes de livres des éditions La Plume et le parchemin



Snack Raja avec M. Seeboruth :

- Dégustation / Vente d’entremets traditionnels " le pâté créole sucré et salé "



Piñata Party avec Mme Béatrice Payet :

- Les Piñatas s’invitent à la Magie de Noël

- Atelier de maquillage



Atelier Lafeterla avec le soutien de l'association socio culturelle Ptit Colibri :

- Confection d’objets à partir de chutes de tissus (Sac à pain, corbeilles à pain…)



Couleurs du monde :

- Sucettes péi personnalisées



Mojito Lemon 974 :

- Cocktails sans alcool



Magic Rictus :

- Exposition / Vente de figurines, goodies, coffrets cadeaux…



Atelier Kokedamas avec M. Gilbert Blas :

- Réalisation d’une petite sphère végétale à composer soi-même



Shanen Beauté :

- Vente de jouets festifs lumineux



Pancake Island :

- Pure gourmandise



Atelier Hair Color Design’ :

- Coloration de cheveux avec une petite touche de fantaisie



Atelier de maquillage :

- Tatouages à paillettes éphémères



Collecte de jouet par l'association Sourire de l'Enfant :

- Atelier de dessins, collages, coloriages…



En raison des normes en milieu hospitalier, les objets qui entrent dans les hôpitaux sont soumis à des exigences sanitaires rigoureuses : les jouets doivent être dans un état irréprochable (complets, propres, fonctionnels). Les peluches neuves doivent impérativement avoir leur étiquette CE, garante des normes en vigueur.

Pour des raisons logistiques ou sanitaires, l’association n’accepte pas les :

• Peluches sans étiquette CE ou usagées

• Jouets en tissu avec piles non lavables en machine

• Jouets en porcelaine

• Circuits électriques

• Puzzles de plus de 500 pièces

• Vieux jeux de société

• Fausses armes.



L’Association Sourire de l’Enfant finance également tout au long de l’année des projets d’aménagement, de décoration et d’amélioration des lieux de séjour des enfants hospitalisés au CHU Félix Guyon. Des dons en numéraire sont également possibles.



Marché de Nuit : Partageons la magie de Noël

Samedi 7 décembre de 19h à minuit

Le Barachois

Accès libre et gratuit