La commune de Saint-Denis organise une grande campagne de lutte contre les rats et permet aux habitants de venir retirer gratuitement un kit de dératisation dans les mairies annexes du du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 11h00 . Pour rappel, les rats sont vecteurs de maladies telles que la Leptospirose - une maladie lrotelle- , transmises par leurs urines et leurs déjections, leurs morsures et leurs parasites (Photo d'illustration)

