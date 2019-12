Lors de ces vacances de l'été austral, les bons plans auront lieu du 6 au 17 janvier 2020. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 19 décembre, et se font de 9 heures à 15 heures, à l'exception des vendredi 13 et mercredi 18 décembre, où les inscriptions se feront de 8h30 à 10 heures. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Découvrez de nombreuses activités de vacances pour les dionysiens de 3 à 17 ans, gratuites ou à un ou deux euros :



Sports

- Vélo couché

- Baby gym

- Tir à l’arc

- Tennis

- Trampoline

- Bubble foot...



Culture

- Atelier éveil musical

- Danses traditionnelles de Madagascar

- Initiation danses urbaines hip-hop

- Contes et musiques

- Stage fiction sonore...



Loisirs

- Laser game

- Cirque parents / enfants

- Fabrication objets en matériaux recyclés

- Fabrication d’une voiture en bambou

- Sand art (dessin sur sable)

- Fabrication et couture d’un sac d’activité

- Atelier mosaïque

- Tressage en macramé de colliers / bracelets

- Réalité virtuelle ­‐ jeu interactif…



Cinéma Le Ritz

36 séances proposées, 12 films à découvrir :

- Shaun le mouton

- Maléfique

- Donne moi des ailes

- C’est quoi cette mamie ?!

- La vérité si je mens - Les débuts

- Comme des bêtes 2

- La grande cavale

- La Famille Addams

- Vic le viking

- La fameuse invasion des ours

- Retour à Zombieland

- Jumanji : next level



Certaines activités sont ouvertes aux enfants porteurs de handicap et aux familles. Plus d’infos au 0262 308 399 ou sur le site de Saint-Denis.