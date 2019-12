Du vendredi 13 au dimanche 22 décembre de 15h à minuit, le boulodrome du Barachois accueille plusieurs manèges et de nombreuses autres attractions. A noter ausi que ce dimanche, les commerçants ouvriront leurs portes aux horaires habituels. Parkings gratuits et navettes ont été prévus.

Le Pti Noël des Ô, le samedi 14 décembre

Ce samedi 14 janvier, le Pti Noël des Ô sera à La Montagne. De 10 h à 18h sur le site des Eco-Box Ruisseau Blanche, de nombreuses animations seront proposées : structures gonflables, vente de gâteaux, spectacles, contes et rencontres avec le père Noël…

Inscriptions aux Bons plans vacances

Les inscriptions aux Bons plans vacances sont ouvertes jusqu'au jeudi 19 décembre à la Direction du projet éducatif global de 9h à 15h (sauf le mercredi 18 décembre). Cinéma, Aquanor, laser game, karting, danse… de nombreuses activités seront proposées.

L'actualité dionysienne avev Dionycité et Dionycité Actu

Cette semaine, Dionycité Mag propose un reportage sur la journée Internationale du Handicap à Champ-Fleuri. "En France, 12 millions de personnes portent un handicap. Et pourtant, leur intégration n’est pas toujours facile. Pour changer les mentalités, la ville organise chaque année une journée d’activités entre valides et personnes autrement capables" indique la mairie.

Le Dionycité Actu, s'et rendu à l’école Herbinière Lebert. Chaque semaine, l’association de quartier de l’ilet Quinquina, initie les enfants aux instruments traditionnels. A découvrir.

