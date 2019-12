Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 22 heures

La ville de Saint-Denis et Media Réunion invitent les Réunionnais à la première édition de Bretagn'Art : un salon autour de l'artisanat et du commerce de proximité. L'occasion de découvrir les artisans et commerçants du quartier de la Bretagne.

