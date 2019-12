Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Vendredi 13 Décembre à 07H32

La troisième manche du championnat de La Réunion de skate se tient ce dimanche 15 décembre à partir de 9 heures au skate parc de Champ Fleuri (Saint-Denis). Des épreuves de street et de bowl sont programmées pour deux catégories de riders (filles et garçons moins de 16 ans et plus de 16 ans). Les qualifications ont lieu le matin et les finales l'après-midi (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

