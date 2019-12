Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2019, l'association Arts et Traditions et la Ville de Saint-Denis organise le village artisanal de Noël au Square Labourdonnais Le village est ouverte jusqu'à jeudi de 15 h 00 à 22 h 30. Vendredi il accueillera le public de de 10 h 00 à minuit. Samedi et dimanche il sera ouvert de 10 h 00 à 22 h 30. L'accès est libre et gratuit.

Du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2019, l'association Arts et Traditions et la Ville de Saint-Denis organise le village artisanal de Noël au Square Labourdonnais Le village est ouverte jusqu'à jeudi de 15 h 00 à 22 h 30. Vendredi il accueillera le public de de 10 h 00 à minuit. Samedi et dimanche il sera ouvert de 10 h 00 à 22 h 30. L'accès est libre et gratuit.