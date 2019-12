Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour la troisième année consécutive et jusqu'au 22 décembre, le village artisanal de Noël s'installe sur le square Labourdonnais. L'association Arts et traditions organisatrice de l'événement a mis les petits plats dans les grands "venez découvrir nos cabanes de Noël : 100% faites main et recyclées par nos artisans ! " Quelques 70 artisans seront présents pour proposer aux Réunionnais des cadeaux péi à mettre sous le sapin. (photos Lionel Ghighi)

