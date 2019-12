Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Ce vendredi 20 décembre 2019, les Réunionnais célèbrent le 171ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage sur l'île. Pour l'occasion, la municipalité du chef-lieu organise son traditionnel défilé. Depuis plusieurs mois, associations, artistes et communes préparent kabars et défilés. À Saint-Denis, le cortège a quitté le Jardin de l'État aux alentours de 17h pour rejoindre le Barachois. La commémoration se fera en danses, en chants et en musique. A partir de 20 heures, la Nuit de la Liberté débutera au Barachois, avec Lindigo et ses invités.

