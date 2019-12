Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Le chantier d'installation de la ferme photovoltaïque sur la toiture du stade Jean Ivoula à Saint-Denis est terminé. Plus de 4200 panneaux, soit 12 000 m², ont été installés. Cette surface couverte permettra la production de 1,25 mw par an qui seront injectés dans le réseau public d'EDF. "Cette installation est le résultat d'un protocole d'accord signé en 2015 avec la société Albioma afin que cette dernière puisse investir et exploiter ces panneaux" indique la mairie de Saint-Denis (Photo D.R.)

