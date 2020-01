Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

C'est l'histoire d'une médiathèque sur roues qui va à la rencontre des Réunionnais... Le Médiabus, outil complémentaire de la médiathèque François Mitterrand reprend la route pour aller à la rencontre des publics géographiquement éloignés d'une bibliothèque "statique". Cette médiathèque mobile qu'est "la Boîte kiltir" permet d'offrir gratuitement aux publics les plus éloignés, toutes les fonctions d'une médiathèque : prêts de livres, CD et DVD, animations culturelles et jeux de société, actions pédagogiques avec les écoles, ateliers informatiques (7 ordinateurs portables tous publics embarqués par véhicule transformé pour la circonstance en Ibus), WIFI.

