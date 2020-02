Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs du week-end à Saint-Denis

Nuit des Soldes et nocturne, le samedi 1er et 8 février

Ce samedi 1er février 2020, jusqu’à 23h, l'associations des commerçants avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, donne rendez-vous à leurs clients dans le centre-ville pour la traditionnelle Nuit des Soldes. Les commerces de la rue maréchal Leclerc seront également ouverts jusqu’à 22h le samedi 8 février



Sport pour tous, le dimanche 2 février à 7h30 Cœur Vert Familial

Ce dimanche 2 février 2020, la Ville de Saint-Denis organise la journée "Sport Pour Tous". Marche nordique, yoga, tai chi, zumba, c’est une pléiade d’activités qui attendent le publicn au Cœur vert familial à la T£(rinbité. Pour y participer, rendez-vous dès 7h30 en face de l’aire de jeu.

Inscriptions aux Plans séniors en action du lundi 3 au vendredi 7 février

Vous êtes dionysien(ne)s et vous avez plus de 55 ans ? "Alors, le plan Séniors en ction est fait pour vous ! Avec ce dispositif, la Ville de Saint-Denis vous propose de pratiquer de très nombreuses activités de loisirs, sportives et culturelles. De l’informatique à la mosaïque, en passant par la natation, le yoga ou l’anglais, il y en a pour tous les goûts !" indique la mairie de Saint-Denis

Les inscriptions auront lieu du lundi 3 au vendredi 7 février à la salle polyvalente de l’Hôtel de Ville.

Horaires : De 8h à 15h du lundi au jeudi, et de 8h à 10h le vendredi.

Pour plus d’informations concernant les pièces à fournir : https://fr-fr.facebook.com/events/117659636225632/