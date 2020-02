Le samedi des papas revient pour une nouvelle édition ce samedi 22 février 2020 au lieu d'accueil Enfants Parents "Ti chemin Grand Chemin", 6 rue Indiana 97490 Sainte-Clotilde.

Cet espace dédié aux enfants âgés de moins de 6 ans a été choisi pour permettre la rencontre et l’échange entre papas. Le temps d’une matinée, ils partagent leurs expériences autour de la paternité et profitent de leur enfant.



Après 5 éditions réussies, le samedi des papas est le rendez-vous qui favorise des moments conviviaux et privilégiés entre père et enfants.



"Le père qui s’occupe de son bébé n’aide pas, il exerce son rôle merveilleux et responsable de père"



Samedi des papas - 6ème édition

Samedi 22 février de 9h à 11h

6 rue Indiana 97490 Sainte-Clotilde, " Ti chemin Grand Chemin "

Accès libre et gratuit