Depuis dix ans, l'établissement français du sang (EFS) La Réunion - Océan Indien et la Table Ronde Française s'associent afin de proposer aux donneurs une collecte améliorée afin d'allier don citoyen et pause gourmande" rappelle l'EFS en invitant le public "à donner son sang ce dimanche 16 février de 09h00 à 15h00 dans la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis ". Objectif de l'opération : "offrir aux donneurs du jour une expérience gourmande au travers d'une collation améliorée rendue possible grâce à de nombreux partenaires" (Photo rb/www.ipreunion.com)

