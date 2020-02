Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Alliant course à pied et natation, le Swimrun Express aura lieu à Saint-Denis le 7 mars 2020 le long d'une boucle allant et arrivant à la piscine du Chaudron en passant par les piscines du Moufia, du Butor et celle d'Aquanor. Composée de deux personnes, les équipes "devront alterner cinq sections de course à pied et cinq sections de nage à la découverte du chef-lieu et de ses installations sportives, dont le Parc de la Trinité" expliquent les organisateurs. En tout, les participants auront à courir 14 km pour 1,8 km de nage, avec une épreuve plus courte pour les débutants (XS) et une course "enfants" (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

