L'école supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien (Esiroi) organise sa soirée portes ouvertes au Parc technologique universitaire de Saint-Denis le vendredi 21 février de 16h30 à 20h30. L'événement s'adresse aux futurs bacheliers, aux étudiants de classes préparatoires ou à ceux préparant un diplôme de bac+2 ou bac+3 qui souhaitent s'orienter vers les métiers d'ingénieur en agroalimentaire, bâtiment et énergie ou informatique et télécommunications. Lors de cette soirée, les visiteurs pourront se renseigner sur les différentes formations proposées par l'établissement, rencontrer des étudiants et des enseignants et découvrir les conditions d'études proposées par l'Esiroi (Photo D.R./Esiroi)

Le programme de la soirée

• Conférences à 17h et 18h30 (en amphithéâtre)

Les enseignants et les étudiants présenteront l’Esiroi, les formations proposées, les conditions d’admission et la procédure de candidature.

• Stands formation

Cycle préparatoire intégré agroalimentaire, bâtiment et énergie, informatique et télécommunications. Les élèves-ingénieurs répondront aux questions des visiteurs et leur feront un retour sur leur expérience de l’école !

• Stands vie étudiante

Les associations étudiantes de l’Esiroi animeront des stands toute la soirée,

• Visite des locaux

Découverte guidée des infrastructures et du matériel utilisés au quotidien par les élèves-ingénieurs : salles de physique-chimie, de microbiologie, de génie industriel agroalimentaire, d’analyse sensorielle, cuisine et Bibliothèque Universitaire.

• Animations ludiques

Dégustations de préparations culinaires proposées par le club de cuisine Acuire, tests consommateurs sur des produits innovants conçus par les élèves-ingénieurs, mini escape game sur un thème scientifique...

L’Esiroi c'est quoi ?

L’école d’ingénieurs de l’université de La Réunion a été créée en 2009, "elle est la 1ère école ultramarine habilitée par la commission des titres d’ingénieurs (CTI). Elle se distingue des autres écoles d’ingénieurs françaises par son positionnement : l’ingénierie en milieu tropical" indique l'université. L’établissement recrute à partir du bac et propose un parcours d’excellence formant des ingénieurs hautement qualifiés dans des domaines clés de l’économie : agroalimentaire, bâtiment et énergie, informatique et télécommunications.

Depuis sa création, l’école a diplômé 311 ingénieurs.

