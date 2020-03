Ce dimanche 1 mars 2020, la ville de Saint-Denis organise la 12ème matinée sportive "Sport Pour Tous", un événement gratuit et ouvert à tous les niveaux pour découvrir ou redécouvrir différentes pratiques sportives. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le programme :



7h30 - 9h : Marche Nordique

Une séance consacrée à la marche nordique au Coeur Vert Familial. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, quel que soit l’âge et la condition physique. Il est conseillé de venir muni de ses bâtons. Il y a néanmoins une possibilité de prêt.



9h - 10h : Yoga

Ouvert à toutes et à tous. Prévoir tapis de Yoga



10h - 11h : Tai-Chi

Dérivé des arts martiaux, le Taï-Chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. D’une gymnastique énergétique globale, cet art martial consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli.



11h - 12h : Zumba

Ce cours a pour but de soutenir et faire découvrir la danse de la Zumba au travers d’une séance sportive en plein air.



Yoga du Rire



Le yoga du rire est une pratique moderne de yoga.

Le concept de la méthode associe : yoga, exercices de rire pratiqué en groupe, exercices de respiration et relaxation.



Le rire est libérateur, il permet de lutter contre le stress et de prendre du recul par rapport aux problèmes du quotidien :

- Libération des hormones du bien-être (endorphines);

- Tonification des organes;

- Evacuation du stress et relativisation.



Sport Pour Tous | 12ème édition

Dimanche 1er mars 2020 à 7h30 - Cœur Vert Familial (en face de l’aire de jeu)

Accès libre et gratuit