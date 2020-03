L'agenda des évènements culturels et sportifs de ce week-end du 6 au 8 mars 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Marché de Nuit, le samedi 7 mars à partir de 19h30



C’est le retour de votre Marché de Nuit ! Ce samedi 7 mars, votre événement convivial et familial fêtera la Journée Internationale des Droits des Femmes. En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, ce Marché de Nuit entend mettre en valeur la femme réunionnaise du 21ème siècle : une femme forte, compétente, indépendante et assumée !



Pour retrouver le programme complet rendez-vous sur Facebook.



Swim Run Express, le samedi 7 Mars

Le Club Aquatique du Chaudron avec le soutien de la Ville de Saint-Denis organise la première édition du Swim Run Express, une épreuve sportive et ludique mêlant course à pied et natation en piscine. Le parcours proposera aux sportifs 5 sections de course à pied et 5 sections de natation dans les piscines de la ville : celles du Chaudron, du Moufia, du Butor et de Aquanor.



Course Piton Patates, le dimanche 8 Mars à partir de 7h



Ce dimanche, la course piton patate fête sa 12e édition. Cette course de Montagne de 10 km entre Montgaillard et la zone de loisirs de Saint-François vous attend dès 7h. Une épreuve en relais, une randonnée et une marche nordique sont également au programme. Inscriptions et renseignements sur leur site internet.