Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Mars à 11H04

Le marché de nuit est de retour sur le Barachois à Saint-Denis à partir de 19 heures ce samedi 7 mars 2020. En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le marché "entend mettre en valeur la femme réunionnaise du 21ème siècle : une femme forte, compétente, indépendante et assumée" commente la mairie de Saint-Denis

