Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Compte tenu de l'annonce faite ce jeudi par le chef de l'Etat, la Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le territoire et annonce, dans ce contexte d'épidémie, la fermeture des crèches municipales, au même titre que les crèches associatives, à compter du lundi 16 mars et ce, jusqu'à nouvel ordre. Seront également fermés, les relais d'assistantes maternelles et le lieu d'accueil Parents-Enfants.

