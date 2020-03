Retrouvez ci-dessous dispositifs mis en place par la commune de Saint-Denis afin d'assurer au maximum la continuité du service public. Déclaration de décès ou encore inscriptions scolaires... les numéros à noter sont à retrouver ici. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Concernant les décès, nous restons bien sûr au côté des Dionysiens. Pour la déclaration, un seul numéro: le 0692 34 51 31

Pour les crémations et les inhumations: le 0262 29 63 63



La ville en appelle à la responsabilité de chacun, et déconseille fortement malgré cette épreuve difficile d'organiser des veillées mortuaires.



Concernant les inscriptions scolaires, voici la procédure mise en place afin que les parents concernés puissent gagner du temps avant la réouverture du service.

1- Télécharger le dossier d'inscription sur le site internet de la ville, saintdenis.re, inscriptions scolaire 2020-2021

2- Transmettre le dossier signé et avec toutes les pièces demandées:

Soit en le déposant dans la boite aux lettres de la DPEG, 8 rue Maxime Vallon Hoareau, 97490 Sainte-Clotilde

Soit en l'adressant par voie postale

Soit par courriel (inscription.scolaire@saintdenis.re)



Toutes les adresses et les détails sont à retrouver sur le site internet de la Ville

Luttons tous ensemble contre la propagation du virus!"