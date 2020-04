Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Suite à l'annonce du maire de Saint-Denis et l'ouverture partielle des premiers micro-marchés forains, la Ville de Saint-Denis confirme sa volonté de participer à l'approvisionnement de proximité des Dionysiennes et des Dionysiens en fruits et légumes.(Photo rb/www.ipreunion.com)

