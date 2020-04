La ville de Saint-Denis annonce ce mercredi 15 avril la mise en place d'une chaîne de solidarité pour une fabrication de masque à grande échelle. 90 couturières sont déjà mobilisées pour la fabrication de 200.000 masques en tissus à destination de tous les habitants de la ville. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Ville de Saint-Denis poursuit son engagement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et ne baisse pas la garde. Son implication se joue sur plusieurs plans. Elle initie notamment des dispositifs d'hyperproximité innovants tels que les micro marchés dans tous les quartiers afin d’aider au mieux les Dionysiens à vivre ce confinement. La sécurité y est permanente et contrôlée par les services et la Police Municipale.

Il faut également voir plus loin, penser à l’après confinement, réfléchir à des solutions pérennes et écologiques, imaginer des changements indispensables.

Le Président de la République, lors de sa dernière allocution, le Conseil Scientifique et l'Académie de Médecine recommandent désormais le port du masque pour tous.



Face à cette crise sans précédent, face aux besoins de sécurité réclamés par tous, la Ville souhaite donc miser sur les valeurs d’entraide. Elle a décidé d’initier une chaîne de solidarité à grande échelle pour la fabrication de masques pour tous les Dionysiens !

D’ores et déjà, plus de 90 couturières se sont mobilisées ! La Ville fournit le tissu découpé en kit de fabrication respectant le cahier des charges de l'AFNOR, qu'il ne reste plus qu'à assembler. Objectif: 200 000 masques réutilisables en tissus qui seront distribués à la population.