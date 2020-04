Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Initialement prévu pour juillet prochain, le festival Big Up 974 est reporté aux 12 et 13 décembre 2020, annoncent les organisateurs ce jeudi 23 avril. L'événement qui aura lieu à la Cité des Arts à Saint-Denis, sera "une version réajustée en fonction des contraintes sanitaire, technique et budgetaire que nous connaissons" ajoutent-ils

Initialement prévu pour juillet prochain, le festival Big Up 974 est reporté aux 12 et 13 décembre 2020, annoncent les organisateurs ce jeudi 23 avril. L'événement qui aura lieu à la Cité des Arts à Saint-Denis, sera "une version réajustée en fonction des contraintes sanitaire, technique et budgetaire que nous connaissons" ajoutent-ils