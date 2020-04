L'actualité de Saint-Denis, au même titre que les autres communes, est chamboulée par le coronavirus. La ville met donc en place des dispositifs pour soutenir les plus démunis face à cette crise sanitaire. En première ligne, la police municipale qui surveille les attestations et tente de faire respecter le confinement. Dans l'actualité bien sûr également : la solidarité avec la fabrication massive de masques. Les caméras de Saint-Denis ont aussi suivi l'épidémie de dengue, toujours aussi présente sur le territoire, et les actions de lutte anti-vectorielle qui se poursuivent sur la commune.

- DionyCité -

A situation exceptionnelle, émission exceptionnelle : compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, c'est Tatiana, confinée chez elle, qui vous présente votre Dionycité Mag de la semaine : l'occasion de revenir sur les dispositifs mis en place par la Ville notamment pour venir en aide aux plus démunis.

Pour cette nouvelle émission confinée, Tatiana vous donne la parole ! C'est l'occasion de répondre à vos questions et de revenir sur les différents dispositifs mis en place par la la Ville. C'est également l'occasion pour certains d'entre vous de nous faire découvrir vos talents artistiques !

Dans l'actuel contexte de crise sanitaire, ce sont tous les services de la ville qui adoptent les gestes barrières pour assurer votre sécurité : agents techniques ou de propreté, équipes de lutte anti-vectorielle... et en première ligne, pour faire respecter le confinement, les agents de la police municipale. Nous les avons suivi dans leur mission sur le terrain.

Dans le contexte de la prochaine sortie du confinement et face à la difficulté de se fournir en masque, la Ville de Saint-Denis a imaginé une solution locale, durable et solidaire : c'est l'opération #FéLeMask. La caméra de Dionycité est allée à la rencontre de ces couturiers et couturières qui s'engagent pour tous les Dionysiens !

- DionyActu -

Cette semaine, votre Dionycité Actu s'intéresse à certaines initiatives mises en place par la Ville : la désinfection des lieux publics encore fréquentés ainsi que les micro-marchés forains qui permettent aux Dionysiens de se ravitailler en produits frais tout près de chez eux. A noter également, la mise à disposition de chambres d'hôtel pour les femmes sans-abris.

Cette semaine, la caméra de Dionycité était dans les locaux du CREPS. Ici sont accueillis une vingtaine de sans-abris qui y trouvent le gîte et le couvert. Elle était également au Chaudron où la Ville, en partenariat avec un laboratoire médical, a mis en place un drive-test destiné au public à risque, permettant ainsi d'éviter la propagation du virus. Enfin, elle était à Bellepierre pour suivre une opération de nettoyage : l'épidémie de dengue doit elle aussi être contenue.



Cette semaine, c'est depuis chez elle que Diana vous propose de découvrir 2 initiatives : La première, c'est l'opération #FéLeMask, lancée par la Ville, qui s'est donnée pour objectif de confectionner 200 000 masques réutilisables. La seconde, ce sont les structures culturelles de la Ville qui viennent à vous pour vous proposer des contenus inédits. Enfin, Diana reviendra sur l'opération de désinfection de véhicules offerte au personnel soignant.

- Côté réseaux -

Le Flash Dionysien : Sur le terrain ou en confinement, les citoyens et les agents de la Ville s'engagent pour faire face à cette pandémie. Reportage aujourd'hui avec les agents de propreté qui continuent d'assurer des tâches essentielles pour lutter contre la propagation du virus. Un grand merci à eux !



Connaissez-vous La Minute Dionysienne #LMD, cette émission pour vous faire découvrir tous les dispositifs de la Ville en 1 minute chrono ? Confinement oblige, nous nous adaptons pour vous proposer une nouvelle émission : Le Flash Dionysien #LFD Lancé par la Ville, l'opération de solidarité #FéLeMask invite les couturiers et couturières à participer à la fabrication de masques réutilisables. Dans ce numéro de #LFD, Marcus vous en dit plus. Merci à toutes celles et ceux qui s'associeront à cette opération !





200.000 masques pour les Dionysiens ! C'est l'objectif de l'opération #FéLeMask lancée par la Ville de Saint-Denis. Une démarche solidaire et durable pour assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous ! Vous souhaitez vous associer à cette initiative ? La Ville vous fournit les kits : vous n'avez plus qu'à coudre ! Plus d'infos sur www.saintdenis.re/FeLeMask