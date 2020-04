Ce lundi matin 27 avril 2020, la mairie de Saint-Denis a entrepris une opération de grand nettoyage à l'ancien hôtel de ville. Une désinfection en profondeur de toutes les surfaces susceptibles d'être touchées par le public et les agents municipaux, pour lutter contre le coronavirus. Ce nettoyage sera amené à être reconduit jusqu'au 11 mai et même au-delà dans 32 sites de la ville. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est une opération de grand nettoyage qui a démarré ce lundi 27 avril 2020, à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Une désinfection approfondie et soutenue de tous les espaces touchés par les agents municipaux et le public. "On fait cela depuis quelque temps déjà, de manière à respecter au mieux les normes d'hygiènes pour recevoir les gens.", explique Mustapha Omarjee, directeur logistique et moyens de la ville. Le but étant d'assurer un nettoyage régulier et d'amplifier l'effort sur les espaces sensibles comme les comptoirs d'accueil, les poignées de porte.

Débuté à 9h ce matin, la désinfection durera toute la journée sur le site de l'ancienne mairie, et sera répétée au-delà même du 11 mai, date du déconfinement progressif. "C'est une prestation qu'on va conserver et réaliser sur 32 sites de la ville. L'hôtel de ville donc, mais aussi les mairies annexes et les espaces tels que la caisse des écoles, la DPEG (Direction du Projet Educatif Global), qui sont des endroits où on reçoit beaucoup de public."

Notre journaliste était sur place pour suivre l'opération de désinfection :

