Le maire de Saint-Denis Gilbert Annette et les bénévoles mobilisés sur l'opération de solidarité Fé le Mask ont distribué une vingtaine de masques en tissu lavable auprès des séniors dionysiens ce mercredi 5 mai dans la matinée. Ils sont 25.000 en tout sur la commune. Des masques confectionnés gratuitement grâce aux couturières solidaires de la ville. Depuis plusieurs semaines, des centaines de personnes se mobilisent chaque jour intensément pour confectionner ces masques grâce à l'accompagnement de la ville qui fournit un kit complet. L'objectif : distribuer 200.000 masques pour assurer la protection des habitants en vue du déconfinement. (Photos mm/www.ipreunion.com)

Thérèse, un masque entre les mains, se dit "contente", "le 11 mai je sortirai protégée" nous dit-elle, notamment pour son rendez-vous chez l'opticien, prévu après le confinement. Elle en profite pour lancer un message de prudence : chacun doit être responsable, parce que "s'il faut reconfiner après..."

Jean-Claude, dynamique, n'a pas laissé tomber sa marche pendant le confinement, une dizaine de kilomètrres chaque matin, "mais j'aime bien danser, faire la java". Le senior est donc pressé de recommencer. "Moi j'ai plus peur du chikungunya que du corona, mais il faut quand même stopper ça." Maintenant il faudra sortir avec ce nouveau masque homologué, "j'attendais ça oui, dommage que j'ai pas de compagne pour me l'attacher derrière la tête !" blague-t-il.

Un peu plus loin, Christiane avoue que le confinement a été un peu dur, "je lis un peu pour m'occuper". Elle sait bien qu'à partir du 11 mai il faudra sortir tout en faisant attention, "mais il faut faire avec", conclue-t-elle, philosophe.

Les 250 bénévoles qui s'activent pour l'opération Fé le Mask, à l'initiative de la ville de Saint-Denis, ont fait don de plusieurs dizaines de masques à destination des personnes âgées. Ce mercredi 6 mai, une première distribution était assurée dans une résidence pour personnes âgées du Chaudron. Le maire Gilbert Annette précise : "nous commençons la distribution de ces masques, notre volonté c'est de doter tous les habitants d'un masque à la veille du déconfinement. Nous commençons par les seniors, c'est la partie de la population la plus fragile".

Ce dispositif sera étendu ensuite aux mairies annexes. Avec chaque masque, un petit fascicule expliquant comment bien l'attacher et quels gestes adopter en vue du déconfinement. Si rien n'empêche les personnes âgées de sortir, le gouvernement leur conseille malgré tout de le faire avec parcimonie pour éviter de prendre tout risque, en tant que population fragile.

Environ 200.000 masques devraient être distribués gratuitement à travers la commune. "Ce qui nous touche c'est que derrière cette crise sanitaire terrible, ça a réveillé l'idée qu'il fallait s'unir pour combattre ce mal et être solidaires. Nous sommes dans une attitude d'altruisme et de bienveillance derrière le drame de cette crise. Il faudra développer cet aspect bienfaisant, et ces masques en sont le symbole."

Sous normes AFNOR, une vingtaine de masques ont été distribués ce mercredi matin. "Nous distribuerons ensuite des masques dans les écoles, même s'il n'est pas obligatoire. Mais l'objectif c'est en donner aux familles, puisque ça reste un coût pour les ménages" explique Monique Orphé, élue du Chaudron. "Nous allons d'abord recenser les plus de 60 ans, au Chaudron par exemple nous en recensons 4.000, et nous allons d'abord distribuer des masques à ces personnes-là."

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com