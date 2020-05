Après plusieurs semaines de confinement, la ville de Saint-Denis publie les détails des réouvertures des divers sites et services. "Ce déconfinement progressif a été travaillé depuis maintenant plusieurs jours avec deux objectifs précis. Tout d'abord permettre aux Dionysiens de se réapproprier les services publics assurés par la Ville, de gérer leurs urgences, de bénéficier des dispositifs culturels ou encore des sites proposant les marchés forains" précise la commune. Nous publions son communiqué ci-dessous.

"Avant tout, ce travail en vue du déconfinement a répondu au besoin impérieux de sécurité sanitaire. Entre diagnostics des sites, préconisations et adaptations pour le respect des gestes barrière, nous faisons tout pour que la sécurité des agents municipaux et des Dionysiens puisse être respectée" précise la commune.

Réouverture des services et de l'accueil du public

La Ville de Saint-Denis informe à l’ensemble de ses administrés que les services au public rouvriront dès le jeudi 14 mai (Etat-civil, urbanisme, accueil en mairie, Mairies annexes, Direction Jeunesse, inscriptions scolaires etc..). Afin d’assurer une continuité de service optimale, le public sera accueilli uniquement le matin et ce, jusqu’au 31 mai. Les services d’astreinte eux, restent bien entendus opérationnels en dehors de ces horaires et jours d’ouverture pour les cas d’urgence.

Réouverture des marchés forains

- Dès la semaine du 11 mai, le Petit Marché, le Grand Marché, le marché du Chaudron (mercredi et dimanche) ainsi que le marché des Camélias (vendredi) seront de nouveau ouverts au public. Le positionnement des forains a été revu, les entrées et les sorties également afin d'assurer une circulation optimale permettant d'assurer la sécurité de tous.

- Concernant le marché du Chaudron, le redémarrage prévu donc mercredi 13 se fera avec uniquement des produits frais (fruits, légumes, boucherie/charcuterie, poissonnerie...) et avec un nombre de forains plus restreint.

- Pour celui des Camélias, le site (parking de la Sécurité Sociale) doit nous permettre d'accueillir en plus des produits frais, de l'artisanat. Les ventes de produits artisanaux seront donc autorisées uniquement sur ce site. Enfin, l'ouverture du marché de La Source est pour l'instant reportée à une date ultérieure, le temps de trouver la meilleure configuration possible.

Réouverture des crèches municipales

Les crèches municipales rouvriront le jeudi 14 mai en tenant compte des restrictions imposées par le Gouvernement, soit 10 enfants maximum par groupe. Nettoyage des locaux, désinfection, formation du personnel sur les gestes barrière sont déjà en cours. Tous les parents ont d'ores et déjà été informés par courrier des conditions d'accueil de leurs enfants.

Réouverture des écoles

Les établissements scolaires rouvriront à partir du lundi 18 mai de manière progressive. Les directeurs d'écoles décideront lors de la pré-rentrée quels sont les niveaux de classe qui seront ouverts. La Ville sera prête à accueillir, aux côtés des équipes éducatives du Rectorat, les enfants des Dionysiens qui le souhaitent et qui sont inscrits préalablement dans les écoles.

Tout est mis en oeuvre là encore pour que la sécurité sanitaire soit assurée et les équipes de la Ville procèdent déjà à la désinfection quotidienne des établissements, au marquage au sol permettant le respect des distanciations ainsi qu'à la nouvelle organisation pour le repas du midi. Par ailleurs , le service de restauration sera assuré selon les règles en vigueur.

Réouverture de la Médiathèque et des Bibliothèques

- Le Réseau de Lecture Public rouvrira ses portes à compter du lundi 25 mai.

- La Médiathèque François Mitterrand, les bibliothèques de Bois de Nèfles, de la Bretagne, du Chaudron et de La Montagne accueilleront le public selon les nouvelles modalités, conformes au respect des gestes barrière, donc avec des jauges en fonction des locaux.

- En revanche, la bibliothèque du Bas de La Rivière ne pourra pas rouvrir à cause de locaux trop exigus où la distanciation ne peut être respectée.

Les parcs et jardins publics

Pour l'instant les parcs, jardins et espaces publics (Coeur Vert Familial, Littoral etc...) restent fermés au public jusqu'au 2 juin. A cette date, le déconfinement sera réévalué par le Gouvernement et réajusté en fonction de la classification en zone verte, orange et rouge de chaque Département.

Equipements sportifs municipaux

Tous les équipements sportifs municipaux clos (couverts ou pas): piscines, gymnases, plateaux noirs, terrains de foot, skate park, velodrome etc..., restent fermés au public jusqu'au 2 juin également.

"Nous protéger, c'est aussi protéger les autres! La Ville de Saint-Denis remercie les Dionysiens pour la solidarité qu'ils ont montrée durant toute cette période de confinement et les encourage à poursuivre dans cette voie. La santé de tous en dépend! Nous invitons également le public à se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité." conclut la mairie.