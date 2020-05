Alors que La Réunion attaque son premier jour de déconfinement, la ville de Saint-Denis nous emmène à travers les différentes actions menées contre la pandémie de coronavirus. Désinfection des sites publics, séances de sport à la maison menées pendant le confinement, centres d'appels pour les personnes fragiles et bien sûr fabrication de masques... Toute l'actualité dionysienne des derniers jours à retrouver ci-dessous en images. (Photo mm/www.ipreunion.com)

Le 11 mai prochain, comme partout ailleurs en France, La Réunion entamera son déconfinement. Pour le préparer au mieux, la ville de Saint-Denis met en place différentes mesures à commencer par un grand nettoyage et une désinfection de l'ensemble des sites recevant du public. Tatiana vous en dit davantage.

Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup de nos entreprises sont en difficultés. Qu'elles ait pu maintenir leurs activités ou qu'elles préparent leur réouverture, la caméra de Dionycité est allée à leur rencontre. Tatiana vous présente quelques-uns de ces entrepreneurs courageux, responsables et solidaires.

Toujours confinée, Diana vous propose de faire du sport à la maison ! Les séances proposées par Louqman sont particulièrement adaptées à nos séniors. Elles sont à retrouver sur sur Facebook et YouTube à la page Vertusport. Diana vous emmène également prendre un bon bol d'air dans les jardins familiaux du Chaudron. Là, quelques volontaires entretiennent les parcelles pour ne pas perdre les bénéfices du travail de ceux qui ne peuvent plus sortir.

Cette semaine, la caméra de Dionycité était à l'Ancien Hôtel de Ville où elle a pu constater que la direction de l'État Civil assurait malgré le confinement, une continuité des services. Elle était également au Moufia pour rencontrer la présidente du club de 3ème âge du quartier qui s'investit pour l'opération Fé le Mask.

Cette semaine, la caméra de Dionycité était à la Providence où une opération de désinfection se déroulait dans une crèche. L'ensemble des établissements municipaux est concerné par cette opération. L'objectif : être prêts pour la réouverture, le 14 mai prochain. Elle était également au Chaudron où la distribution de masques confectionnés dans le cadre de l'opération #FéLeMask a débuté. Les séniors les plus fragiles en sont les premiers bénéficiaires.

Toute l'année, la ville de Saint-Denis prend soin de ses aînés notamment au travers du plan Séniors en Action et mise également beaucoup sur le développement des clubs de 3ème âge. En cette période, elle a mis en place un centre d'appel et entend accentuer encore cette aide dans les semaines à venir.

Le Flash Dionysien #LFD, c'est une nouvelle émission, confinement oblige, qui s'adapte à l'actualité pour vous faire part des initiatives locales. Elle prend ainsi le relais de La Minute Dionysienne #LMD qui vous faisait découvrir tous les dispositifs de la Ville.





A vous qui nous protegez, qui veillez sur nous, qui nettoyez pour notre santé, qui apaisez nos peurs, qui donnez de votre temps aux autres... Merci !

200 000 masques pour les Dionysiens ! C'est l'objectif de l'opération #FéLeMask lancée par la Ville de Saint-Denis. Une démarche solidaire et durable pour assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous ! 200 000 masques, c'est beaucoup ! Mais avec le concours de toutes et tous, c'est possible !







Fermés par décision gouvernementale, les marchés de la ville s'apprêtent de nouveau à accueillir le public. Une réouverture rendue possible grâce à l'implication des forains et des agents de la Ville qui ont travaillé sur un nouvel agencement pour assurer une parfaite sécurité sanitaire. Marcus nous en dit plus dans ce nouveau numéro de #LFD.

