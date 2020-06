Suite à la phase 2 du déconfinement annoncée par le Premier Ministre la semaine dernière, la ville de Saint-Denis informe des conditions de réouverture de ses parcs et jardins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Parc urbain de la Trinité

L'espace est de nouveau accessible au public depuis mardi 2 juin à 9h00. Cette réouverture s'accompagne bien entendu d'un certain nombre de mesures afin de respecter le protocole sanitaire:



- Accès: Tous les portillons seront ouverts à l'exception de celui du parking de la rue du Poivrier. Le parc fermera ses accès à 20h00. Un horaire habituel en période hivernale.



- Aires de jeux: Toutes les aires de jeux présentes sur le parc resteront fermées pour l'instant afin de respecter la sécurité de tous.



- Regroupement: Il est toujours interdit d'organiser et participer à un regroupement de plus de 10 personnes pour des raisons évidentes de distanciation sociale. Cette mesure doit être respectée y compris lors des séances de sport organisées régulièrement sur le site.



- Affichage: Un affichage important est prévu à tous les points stratégiques d'entrée et de sortie du parc afin que les usagers puissent prendre connaissance des mesures mises en place et leur rappeler les gestes barrières.



• Square Capagory/ Montreuil/ Zone de loisirs de Saint-François

La réouverture de ces sites est prévue le jeudi 4 juin