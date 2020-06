Suite aux annonces du Premier Ministre concernant la phase 2 du déconfinement, je vous prie de trouver ci-dessous les détails pour la réouverture des sites sportifs municipaux. Chaque discipline sportive est soumise au respect d'un protocole sanitaire spécifique transmis par le Gouvernement. Les Fédérations, clubs et associations doivent donc respecter les mesures préconisées pour leur discipline. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin que chaque pratiquant puisse retrouver son site sportif dans les meilleures conditions possibles, la Ville a mis en place un protocole sanitaire stricte:

- Les entrées et les sorties des usagers de l'équipement sportif seront contrôlées et consignées par les responsables, entraîneurs, Président de club...

- La pratique sportive est limitée à 10 personnes

- La distanciation sociale et les gestes barrières doivent être respectés comme suit:

1m entre 2 personnes, 10m pour le vélo et la course à pied , 5m pour la marche rapide, 1.50m en latéral entre 2 personnes, 4m2 d'espace pour 1 personne en position statique

- Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles. Seuls seront ouverts les sanitaires (avec régulation et marquages au sol) afin que chaque sportif puisse obligatoirement se laver les mains à son arrivée ou à chaque changement d'espaces dans l'équipement

- L'accès aux gradins est interdit

En cas de non-respect du protocole, la Ville de Saint-Denis pourra procéder à l'exclusion des contrevenants.

- Planning des réouvertures -

15 juin

- Réouverture des sites en plein air: courts de tennis, boulodrome, piste d'athlétisme, stade de rugby, vélodrome, skate park, pas de tir à l'arc...

- Réouverture des salles et gymnases: salles pour le badminton, gymnastique, haltérophilie, tennis de table...

Attention: les salles de sports collectifs et de contact restent fermées (boxe, escrime, judo, karaté..). Ouverture au cas par cas en fonction des demandes de pratiques alternatives

22 juin

Réouverture des stades de foot, salles et gymnases pour les sports co et de contact



06 juillet

Réouverture des piscines chauffées du Chaudron et de La Source. Les autres piscines municipales sont quant à elles fermées jusqu'en septembre comme d'habitude en période hivernale.