La mairie de Saint-Denis qu'une enquête publique sur la révision du règlement local de publicité est ouverte ce lundi 3 août 2020. Le dossier complet, ainsi qu'un registre, est mis à disposition du public, à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis. L'enquête sera ouverte jusqu'au jeudi 27 août (Photo mairie de Saint-Denis)

"Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres d’enquête ouverts à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 11h00 (exceptés, les samedis, dimanches et jours fériés)" indique la mairie.

Les remarques pourront également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur, fixé à la mairie de Saint-Denis : (Hôtel de Ville – 2, rue de Paris - 97717 Saint-Denis Messag Cedex 9) et par courrier électronique à : publicite@saintdenis.re

Annie Viviane Kowalczyk a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. Elle se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en mairie de Saint-Denis, à l’Hôtel de Ville, 2 rue de Paris, à Saint-Denis, selon les dates indiquées ci-dessous :



• mardi 11 août 2020 de 9h00 à 12h00

• mercredi 12 août 2020 de 13h00 à 16h00

• mardi 18 août 2020 de 9h00 à 12h00

• mercredi 19 août 2020 de 13h00 à 16h00

• jeudi 27 août 2020 de 13h00 à 16h00



Plus d'informations sur le sitewww.saintdenis.re