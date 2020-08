La campagne de demandes de subventions 2021 à démarré le lundi 27 juillet et se terminera le vendredi 28 août 2020. "Elle se fait entièrement en ligne" indique la mairie de Saint-Denis. Pour profiter de ce dispositif rapide et sécurisé, les associations dionysiennes sont invitées à se connecter sur une plateforme dédiée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les associations doivent se connecter à l'adresse saintdenis.mgcloud.fr. "Un espace dédié vous y attend : après avoir demandé et obtenu votre code d’accès, vous pourrez constituer votre dossier numérique, avec de nombreuses fonctionnalités pratiques et innovantes (modifier un dossier, stopper et reprendre à une étape, communiquer avec les services, etc.)" souligne la mairie de Saint-Denis.

Attention : aucun dossier arrivant après la date limite de rigueur (le vendredi 28 août) ne sera instruit. Les demandes seront transmises en ligne exclusivement via internet

Pour les associations qui n'ont pas accès à internet ou qui rencontre des difficultés à saisir leurs données en ligne, il est possible de se faire accompagner dans les espaces suivants :

• Maisons des associations

8 Boulevard du Vauban - 97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 90 49 10 ou 0262 90 49 12

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h00 à 16h00 / Vendredi de 08h00 à 11h00

• Association collectif Moufia - Bois de Nèfles (Case à lire)

20 Boulevard Mahatma Gandhi - 97490 Sainte-Clotilde - Le Moufia

Tél. : 0262 28 19 47 - Portable : 0692 65 01 41

Email : cmbdn2011@laposte.net

• Espace socio-éducatif de la Montagne (ESE)

10 Chemin des Manguiers - 97417 La Montagne

Tél. : 0262 23 42 53 - Portable : 0692 71 76 40

Email : jdavidlabonte@gmail.com

• Run action - Espace public numérique du Chaudron

Maison d’Actions et d’Initiatives Locales (M.A.I.L.) du Chaudron

1 Rue Hyppolyte Foucque - 97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 0262 73 20 80 - Portable : 0692 66 69 47

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

• Adrie - Switch numérique - Camélias

30 rue des Camélias - 97400 Saint-Denis

Portable : 0693 97 95 64

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

• Adrie - Switch numérique - Bas de la Rivière

41 rue de la République - 97400 Saint-Denis

Portable : 0692 86 07 79

Heures d’ouverture : lundi de 13h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

• Union départementale des associations familiales de La Réunion (UDAF) - Cybercase

Mairie Annexe de la Providence - Cité Jacques Cœur - 31 Avenue Jean Albany

97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 30 23 76

• Office municipal des sports (OMS)

Route de la Digue - B.P. 90309 - 97494 Sainte-Clotilde Cedex

Tél. : 0262 41 62 60 - Fax 0262 21 13 88

Email : oms.saint.denis974@gmail.com