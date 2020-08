Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts et la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) Martine Ladoucette ont visité, ce jeudi matin 6 août 2020, le centre de dépistage J+7 installé au Stade de l'Est de Saint-Denis. Une cinquantaine de voyageurs arrivés il y a 7 jours à La Réunion se sont prêtés à un nouveau test au coronavirus. Lors de cette visite, Ericka Bareigts a annoncé la tenue d'une réunion, lundi 10 août prochain, avec l'ARS pour discuter de la nécessité d'étendre l'obligation du port du masque à certains lieux extérieurs. Cette discussion est préalable à une autre réunion avec le préfet Jacques Billant "quelques jours plus tard". C'est à lui qu'il reviendra de prendre la décision finale. (Photo aa/www.ipreunion.com)

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts et la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) Martine Ladoucette ont visité, ce jeudi matin 6 août 2020, le centre de dépistage J+7 installé au Stade de l'Est de Saint-Denis. Une cinquantaine de voyageurs arrivés il y a 7 jours à La Réunion se sont prêtés à un nouveau test au coronavirus. Lors de cette visite, Ericka Bareigts a annoncé la tenue d'une réunion, lundi 10 août prochain, avec l'ARS pour discuter de la nécessité d'étendre l'obligation du port du masque à certains lieux extérieurs. Cette discussion est préalable à une autre réunion avec le préfet Jacques Billant "quelques jours plus tard". C'est à lui qu'il reviendra de prendre la décision finale. (Photo aa/www.ipreunion.com)