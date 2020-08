Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 06 Août à 15H52

Labellisée "Grande école numérique", la commune de Saint-Denis s'est associée à Pôle Emploi, l'ADRIE (Association pour le développement des ressourceries, l'insertion et l'environnement) et Simplon (aide à la formation numérique) pour proposer une formation au métier de développeur.se web. L'objectif est de "permettre aux personnes demandeurs d'emploi de se former dans le domaine de l'informatique & du numérique" souligne la mairie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion)

