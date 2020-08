Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Ce mardi 11 août 2020, a eu lieu une réunion avec la préfecture et l'ARS afin de préparer un plan d'éventuel reconfinement pour Saint-Denis et aborder la question du port du masque obligatoire. La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts présente les conclusions de cette réunion lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Jeudi dernier, elle avait annoncé envisager le port du masque obligatoire dans certains lieux extérieurs dans la ville. Une mesure qui répondrait aux préconisations du Conseil scientifique qui redoute une seconde vague et recommande aux grandes villes de France, dont Saint-Denis fait partie, de se tenir prêtes en cas de regain du virus. Au cours de sa conférence de presse, la maire dionysienne sest déclarée favorable à la mise en place du plna Orsec Covid Suivez notre live. (Photo rb/www.ipreunion.com)

