Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La 32ème édition du salon de la Maison n'aura pas lieu. Initialement prévu du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre 2020 au Parc des expositions de Saint-Denis, cet événement majeur dans la vie économique et festive de l'île a été annulé "uite aux déclarations du Premier Ministre Monsieur Jean Castex ce mardi 11 août prolongeant les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre 2020" expliquent les organisateurs. "Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au prochain Salon de la Maison qui se tiendra du 1er au 9 mai 2021 pour une édition qu'ensemble nous rendrons exceptionnelle" ajoutent-ils (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

La 32ème édition du salon de la Maison n'aura pas lieu. Initialement prévu du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre 2020 au Parc des expositions de Saint-Denis, cet événement majeur dans la vie économique et festive de l'île a été annulé "uite aux déclarations du Premier Ministre Monsieur Jean Castex ce mardi 11 août prolongeant les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre 2020" expliquent les organisateurs. "Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au prochain Salon de la Maison qui se tiendra du 1er au 9 mai 2021 pour une édition qu'ensemble nous rendrons exceptionnelle" ajoutent-ils (Photo archives rb/www.ipreunion.com)