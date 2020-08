Ce jeudi matin 13 août 2020 s'est tenue une réunion entre la préfecture, le rectorat et l'Agence régionale de santé et la mairie de Saint-Denis pour décider d'une éventuelle sectorisation de la rentrée scolaire dans la ville. Il a été décidé qu'une dizaine d'écoles ne rouvriront pas ce lundi 17 août, suite à l'identification d'un foyer de contagion Covid-19 à Sainte-Clotilde. Une conférence de presse aura lieu ce jeudi à 15 heures pour détailler les modalités de cette mesure exceptionnelle. (Photo rb/www.ipreunion.com)

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Selon nos informations, une dizaine d'établissements scolaires de Saint-Denis resteront fermés ce lundi 17 août 2020, date de la rentrée.

Cela fait suite à la découverte d'un foyer de contagion Covid-19 dans la ville, ce mardi 11 août 2020. À ce jour, l'Agence regionale de Santé et la préfecture ont confirmé 25 cas positifs au coronavirus lié à ce cluster, formé au cours d'un repas de mariage dans un quartier de Saint-Denis. Plusieurs dizaines de convives ont participé aux festivités. Ils ont ensuite vaqué à leurs occupations, contaminant potentiellement d'autres personnes.

Parmi les cas positifs déjà confirmés, de trouvent un agent d’une mairie annexe de Saint-Denis et un animateur de centre aéré. “Une procédure spécifique de contact tracing autour de ces deux personnes a été engagée et a permis d’identifier 10 employés de mairie annexe, 10 animateurs et les familles des 41 enfants ayant fréquenté le centre aéré comme cas contacts”, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Une situation compromettant la tenue de la rentrée scolaire dans les meilleures conditions sanitaires.

Plus de 100 contacts liées à cet événement ont déjà été identifiées. Organisées par l’ARS et la commune de Saint-Denis, avec la contribution des laboratoires, des opérations de dépistage ciblées pour toutes les personnes contacts issues de ce cluster (foyer de contamination) auront lieu ce jeudi 13 août et ce vendredi 14 août.

