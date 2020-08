Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La rentrée scolaire va être reportée au lundi 24 août dans 10 écoles de Saint-Denis, indique ce samedi 15 août 2020 la mairie de Saint-Denis. Cette décision a été prise en concertation avec la préfecture, l'ARS et le rectorat "compte tenu de la découverte d'un cluster en cours d'investigation par les autorités sanitaires au Chaudron" et "dans un souci de limiter la propagation de la circulation du virus, pour la protection des familles dionysiennes". Jeudi, la maire Ericka Bareigts avait déjà annoncé que dans 14 établissements de sa commune la rentrée serait différée d'une semaine et n'aurait pas lieu ce lundi 17 août. C'est après la découverte de foyers de contamination à Sainte-Clotilde et dans le bas de la Rivière que cette décision avaient été prise par la l'ARS, le rectorat et la mairie (Photo rb/www.ipreunion.com)

