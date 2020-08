Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a tenu une conférence de presse, ce vendredi 21 août 2020, entourée de responsables des clubs sportifs de la ville et des ligues. L'occasion pour elle de rappeler l'entrée en application de deux arrêtés municipaux : la fermeture de tous les équipements sportifs dionysiens et l'interdiction de tous les regroupements au-delà de 10 personnes, notamment sur les lieux de pique-nique. La police municipale viendra assurer le respect de ces mesures de "bonne heure", dès ce samedi. Face à la hausse du nombre de cas et de foyers de contagion Covid-19, les représentants du monde sportif se montrent solidaires de décisions de la mairie de Saint-Denis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

