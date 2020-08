À compter de ce vendredi 21 août, et pendant un mois, les concerts et spectacles programmés à la Cité des arts et à Château Morange (Saint-Denis) sont maintenus mais ils se dérouleront sans public dans les salles. "Ils feront l'objet d'une diffusion numérique exclusive sur les pages Facebook" des deux structures, indique ce jeudi soir 20 août 2020, la SPL Territo'Arts, gestionnaire des deux salles. Cette décision a été prise "au regard de l'évolution du contexte sanitaire à La Réunion, et notamment sur le territoire de la commune de Saint-Denis"

La Cité des Arts et Château Morange restent ouverts aux artistes et au public, aux jours et heures habituels d'ouverture. "Le public est notamment invité à venir découvrir, à compter du samedi 22 août, l'exposition "Objets chorégaphiques" dans la salle du Banyan de la Cité des Arts, en accès libre et gratuit, dans le respect des gestes barrières" informe la SPL Territo'Arts.

Nous garantissons toutes les mesures sanitaires réglementaires pour accueillir publics et artistes dans des conditions de sécurité optimales à la Cité des Arts comme à Château Morange, et nous rappelons que le port du masque est obligatoire au sein de ces établissements. Des masques jetables et de la solution hydro-alcoolique sont mis à disposition des usagers sur site, et tous nos espaces sont régulièrement ventilés, nettoyés et désinfectés" termine la SPL Territo'Arts.

