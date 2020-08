Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La ville de Saint-Denis a d'ores et déjà pris des mesures face à la situation de la Covid-19 à La Réunion. Dans le chef-lieu, le masque est obligatoire dans certains quartiers et sur les marchés. Un travail d'accompagnement fin doit aussi être réalisé simultanément, en proximité, dans les différents quartiers de Saint-Denis afin d'accompagner la population et de porter la pédagogie de ces mesures, indique la commune. La deuxième adjointe à la maire, déléguée à la proximité, Brigitte Adame participe à une opération de sensibilisation ce mercredi, à Sainte-Clotilde. 300 masques vont être distribués aux habitants du quartier. Suivez notre live. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Denis a d'ores et déjà pris des mesures face à la situation de la Covid-19 à La Réunion. Dans le chef-lieu, le masque est obligatoire dans certains quartiers et sur les marchés. Un travail d'accompagnement fin doit aussi être réalisé simultanément, en proximité, dans les différents quartiers de Saint-Denis afin d'accompagner la population et de porter la pédagogie de ces mesures, indique la commune. La deuxième adjointe à la maire, déléguée à la proximité, Brigitte Adame participe à une opération de sensibilisation ce mercredi, à Sainte-Clotilde. 300 masques vont être distribués aux habitants du quartier. Suivez notre live. (Photo rb/www.ipreunion.com)