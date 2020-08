Dans le cadre du dispositif de lutte contre la Covid-19, la mairie de Saint-Denis distribue des masques dans les écoles de la ville. Chaque élève reçoit trois masques, deux pour adultes et un pour enfant. Ce jeudi 27 août 2020, à l'issue de à la réunion quotidienne de la cellule de crise Covid de la mairie, Ericka Bareigts a participé à une distribution dans une école. La maire dionysienne a aussi annoncé le lancement d'une grande campagne de communication sur les bons comportements à avoir face au virus (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La distribution a commencé ce jeudi matin. Elle se poursuivra vendredi et lundi. elle s'ajoute aux autres actions de distributions, comme celle de mercredi à Sainte-Clotilde ou ceux offerts pour la fête des mères où 9 500 masques avaient été donnés aux mamans.

"Tout cela réuni, devrait permettre de couvrir les besoins en masques des familles quasiment à 100 % , mettant la problématique du "je n'ai pas de masque" à la marge" indique-t-on à la mairie. A noter que la police municipale est déployée sur les grands espaces et dans les transports en commun," avec la volonté d'être dans une démarche de prévention, de pédagogie et de dialogue, avec le moins de sanction possible" précise la mairie

La commune lance également une grande campagne de communication en direction de la population. Elle sera axée sur les bons comportements à adopter face au virus.

