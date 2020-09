Les caméras de DionyCité et DionyActu ont fait le tour des récentes actualités de la commune de Saint-Denis, centrées autour de la lutte contre la Covid-19. Le Flash dionysien, lui, fait le point sur le mesures en place pour la sécurité sanitaire de la population dionysienne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• DionyCité

Compte tenu de la situation sanitaire, la maire de Saint-Denis, a annoncé des mesures fortes. Entrées en vigueur le 20 août dernier, elles concernent principalement le port du masque et les regroupements dans certaines zones. Avec l'aide de chacun, elles doivent permettre de retrouver une situation sanitaire stabilisée.

• DionyActu

Cette semaine, la caméra de Dionycité était à Sainte-Clotilde où plusieurs associations s'étaient donné rendez-vous afin de sensibiliser la population aux questions sanitaires et notamment à la question du port du masque.

Elle était également dans le quartier de La Source où la rue Mazagran, axe majeur de liaison entre le boulevard Sud et le centre-ville, fait peau neuve pour le plus grand plaisir des automobilistes et des piétons.

• Le Flash dionysien

Comme chacun sait, la situation sanitaire est dégradée. Pour faire face à la propagation du virus, la maire de Saint-Denis a décidé de prendre des mesures pour protéger la population et stabiliser la situation.

Pour en parler, Marcus est allé à la rencontre de Gérard Françoise, l'élu délégué à la sécurité.