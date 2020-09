La mairie de Saint-Denis informe, ce mercredi 2 septembre 2020, qu'un point de dépistage Covid-19 gratuit sera installé demain jeudi 3 septembre, place Paul Vergès. Il sera possible de se faire tester de 7h30 à 12h, sur présentation d'une pièce d'identité et d'une carte vitale. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’évolution de la situation sanitaire COVID fait l’objet d’une vigilance constante de la part de la mairie de Saint-Denis.

En lien constant avec le Préfet et les services de l’État, la Maire de Saint-Denis a demandé l’installation de points de tests grand public permettant le dépistage volontaire du plus grand nombre de Dionysiennes et de Dionysiens, au plus près de chez eux, dans les quartiers, afin de faciliter leur engagement dans cette démarche.

Ainsi, en partenariat avec l’ARS, la Mairie de Saint-Denis informe de l’installation d’un point de dépistage gratuit le jeudi 3 septembre, place Paul Vergès de 7h30 à 12h00.

Le dépistage est un acte simple et rapide. Il est confidentiel. C’est un acte essentiel dans la lutte engagée contre le COVID. Il permet au patient de connaître précisément son statut sanitaire et ainsi de protéger ses proches en cas de besoin.