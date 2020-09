Comme chaque semaine, les caméras de DionyCité et du Flash Dionysien ont fait le tour des récentes actualités de la commune de Saint-Denis. D'abord dans le quartier Primat pour une action de sensibilisation aux gestes barrière contre le coronavirus, puis à la Nordev où s'est déroulé le salon de l'alternance et de l'emploi. Le Flash Dionysien est également allé à la découverte du pic Adam. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• DionyCité

Cette semaine, la caméra de Dionycité était dans le quartier de Primat où les associations s'étaient donné rendez-vous afin de sensibiliser la population aux questions sanitaires afin de freiner la propagation du coronavirus.

Elle était également au salon de l'alternance et de l'emploi qui s'est tenu le mercredi 2 septembre 2020 à la NORDEV.

• Le Flash dionysien

Cette semaine, Marcus vous emmène dans les hauteurs de Saint-Denis, à la découverte du sentier de Pic Adam, à plus de 1000m d'altitude.

Ce sentier est très agréable et peut être pratiqué en famille ou entre amis ; profitez de ce week-end pour vous ressourcer et prendre votre bol d'air frais pour la semaine, d'autant plus que le port du masque n'est pas obligatoire dans les sentiers.