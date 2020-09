Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 secondes

Le préfet de La Réunion Jacques Billant et la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts rencontrent, ce lundi 7 septembre 2020, des parents d'élèves dionysiens, à la sortie des classes. L'objectif est de les sensibiliser aux questions sanitaires et recueillir leurs sentiments sur la reprise de l'activité scolaire. Jacques Billant et Ericka Bareigts vont ensuite déambuler dans les rues de la ville, toujours pour sensibiliser la population aux gestes barrière. Préalablement à cette action, le préfet et la maire de Saint-Denis se sont réunis pour évoquer le travail de cartographie Covid de la commune, que les autorités souhaiteraient étendre à l'ensemble de l'île. En marge de cette visite, Ericka Bareigts interrogée par Imaz Press à propos du Grand raid, a indiqué "la décision de maintenir ou pas (la course - ndlr) doit être prise collectivement en tenant compte de la situation sanitaire et pas uniquement sur des considérations sportives ou économiques" (Photo rb/www.ipreunion.com)

