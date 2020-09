La mairie de Saint-Denis annonce, ce vendredi 11 septembre 2020, qu'une collecte de sang aura lieu ce lundi 14 septembre, de 8h à 13h, dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.

L’Etablissement Français du Sang (EFS) organise bientôt une collecte dans votre secteur. Les donneurs et futurs donneurs sont invités à se mobiliser ! Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence.

Rendez-vous nombreux à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, lundi 14 septembre 2020 de 8h00 à 13h00.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. A la Réunion, 120 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous.

Prenez rendez-vous ici ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au 0262905392.

Nous vous invitons à vérifier que vous êtes éligible au don via notre test en ligne

Et si vous avez voyagé récemment, vérifiez également les contre-indications liées au voyage.

Pour toute question, ou information complémentaire, n’hésitez pas à contacter directement l’EFS par téléphone au 0262905392.